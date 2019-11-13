Van'da bin 782 hayvan sahiplendirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir yılda bin 782 sokak hayvanının sahiplendirildiği, 19 bin 247'isinin de bakım ve tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en modern tesislerinden biri olan Hayvan Bakım Merkezi, sokak hayvanlarını korumaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sıhke Gölü kıyısında 10 dönüm alan üzerine inşa edilen merkezde, geçen yıldan bu yana bin 134 köpek, 648 kedi olmak üzere toplam bin 782 sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokakta hayatını devam ettiremeyecek kadar yaşlı, engelli, hasta hayvanlar ile agresif ve yasaklı ırklar ise misafir ediliyor.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalışmaların dışında saha çalışmalarına da büyük önem veriliyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar da unutulmayarak, cadde ve sokaklara da yaklaşık 140 aktif mamalık kuruldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, ilçe belediyelerinden getirilen hayvanların da bakımını üstlendiklerini belirterek, şuları kaydetti:

"Merkezimizde sokak hayvanlarımıza yönelik aşılama, anti paraziter uygulama, kısırlaştırma ve medikal tedavilerini uyguluyoruz. Geçen yıldan bu yana merkezimizde 3 bin 312 köpek, bin 315 kedi aşılanırken, 5 bin 628 köpek, 950 de kedi paraziter uygulama yapıldı. Yine sokak hayvanlarına yönelik 1 yılda 5 bin 160 köpek, bin 100 kedinin medikal tedavisi yapıldı. 4 bin 658 köpek, 237 kedi kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan köpekleri küpelendikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktık. Bu çalışmaların dışında bin 134 köpek ve 648 kedi ise sahiplendirildi. Sahiplendirdiğimiz hayvanlarında periyodik olarak yeni yuvalarında ziyaret ederek yaşam şartlarını kontrol ediyoruz. Barınağımızdan hayvan sahiplenmek isteyen 18 yaşından büyük tüm vatandaşlarımız kimlik fotokopileri ile müracaat edebilirler"

Merkezin hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu belirtildi.