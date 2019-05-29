Son Dakika Haberleri: Van'da bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

2 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Başkale-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasa bölümünde bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:39 Kaynak: İHA
Jandarma, Van, 3. Sayfa
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