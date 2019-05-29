Van'da bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
2 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:39 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gürpınar
ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Başkale-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet kontrol uygulaması esnasında şüphe üzerine bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasa bölümünde bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon şoförü yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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