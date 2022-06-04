İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2022 yılı eğitim ve tatbikat faaliyetleri bünyesinde Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi'nde tatbikat yapıldı. AFAD arama kurtarma personelleriyle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Van 112-UMKE personellerinin de katılımıyla "bina tahliye ve yangın söndürme" tatbikatı gerçekleştirildi. - VAN

Kaynak: İHA

AFAD, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı - Son Dakika

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