Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor - Son Dakika

Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

- Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor Van genelinde 101 okulda oluşturulan 140 Eğitim Bilişim Ağı Destek Noktası, binlerce öğrencinin eğitim almasına imkan sağlıyor.

- Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

VAN - Van genelinde 101 okulda oluşturulan 140 Eğitim Bilişim Ağı Destek Noktası, binlerce öğrencinin eğitim almasına imkan sağlıyor.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 101 okulda kurulan 140 EBA Destek Noktası, evlerinde cihazı ve interneti olmayan öğrencilerin ders takibini yapmalarına olanak sağlıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Bosataniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan EBA destek noktasını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İpekyolu ilçesinde 14 ayrı okulda 21 EBA destek noktasını kurarak binlerce öğrencinin bu imkanlardan faydalanmasını sağladıklarını belirterek, "Binlerce öğrenci dönüşümlü olarak EBA destek noktalarında canlı ders ve destek alarak eğitimlerini bu şekilde sürdürmektedir. Burada dönüşümlü olarak öğrenci haftanın beş günü, hatta isterlerse hafta sonları da EBA eğitim noktalarından destek alabilir ve eğitimlerini görebilirler" dedi.

Öğrencilerin okul girişlerinde korona virüse karşı dezenfektan ve maske başta olmak üzere gerekli önlemlerin alındıktan sonra EBA destek noktalarına alındığına değinen Şipal, "Öğrencilerin hiçbir bulaşıcı hastalığa yakalanmaması ve bu virüsten etkilenmemesi için tüm önlemleri okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz almaktadır. Maske ve dezenfektan her saat öğrencilerimizin yanında hazır bulunmakta ve okul girişlerinde de öğrencilerimize dağıtımı yapılmaktadır. Öğrencilerimizi EBA destek noktalarındaki sınıflarımıza, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin nezaretinde alınmakta ve derslerimiz gerekli tedbirler alınarak işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından faydalanması olduğuna vurgu yapan Şipal, "Bakanlığımız, valiliğimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak bütün öğrencilerimize ulaşmak için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah biz bunu da hep birlikte başaracağız. Bütün öğrencilerimizin EBA destek noktalarına ve EBA'ya ulaşım noktasında gayretlerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitimde almadıkları dersler burada verilerek, fırsat ve imkan eşitliğinden mahrum kalmamaları için gerekli tüm önlemler alındı. Ben öncelikle bu imkanları sağlayan Bakanlığımıza, valiliğimize ve müdürlüğümüze teşekkür ediyor, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Seçkin ise tüm öğretmenlerin EBA destek noktalarında gönüllü olarak görev aldığını ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Öğrenciler de, EBA destek noktalarından haftanın 5 günü faydalandıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)

Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor
Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor
Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor
Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

Eğitim Bilişim Ağı, Atama, Okul, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da binlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor - Son Dakika

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