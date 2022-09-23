Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli E.S'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Kaynak: AA

alışveriş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu - Son Dakika

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