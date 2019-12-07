Son Dakika Haberleri: Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik madde arama köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı denetimde, kamyonetin bagajındaki valizde 88 paket halinde 45 kilo 359 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan C.K'nnin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi

Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Başkale Belediyesi'ne kayyum atandı
HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da bir araçta 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]