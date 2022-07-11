Başkale'de 5 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkale'de 5 adet canlı keklik yakalandı

11.07.2022 15:27
Başkale'de 5 adet canlı keklik yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde 5 adet canlı keklik yakalanırken 6 adet boş kafes ve tuzak ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 5 adet canlı keklik yakalanırken 6 adet boş kafes ve tuzak ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Temmuz 2022 günü Başkale ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 44 plakalı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde yapılan aramada; tel kafes içerisinde 5 adet canlı keklik yakalanmış olup, 6 adet tahta kafes ve tuzak ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.E. isimli şahıs hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. Yakalanan keklikler doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı KAHRAMANMARAŞ - 20 yılda 150 bin kınalı keklik doğaya salındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de 5 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 CHP, İstanbullu selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu savundu: 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başkale'de 5 adet canlı keklik yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement