Bir araçta 6 kınalı keklik bulundu - Son Dakika
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Bir araçta 6 kınalı keklik bulundu

15.04.2022 17:18

Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 kınalı keklik ele geçirildi.

Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 kınalı keklik ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe emniyet amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Bagajda 6 kafes içinde 6 kınalı keklik, 8 tuzak ipi ve fener ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 kişiye "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan 18 bin 900 lira para ceza kesildi.

Keklikler, doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

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