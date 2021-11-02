Van'da bir ayda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

- Van'da bir ayda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

188 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 188 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 852 kilo 26 gram eroin, 38 kilo 75 gram metamfetamin, 253 gram Afyon sakızı, 84 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 32 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza ve 130 kilo 400 gram asetik anhidrit ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin toplam 188 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.