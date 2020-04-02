Van'da bir ayda yaklaşık 54 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da bir ayda yaklaşık 54 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
Van'da bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 53 bin 912 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Van'da bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 53 bin 912 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince mart ayında 38 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 53 bin 912 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Gözaltına alınan 50 kişiden 3'ü tutuklanırken, 47'si hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:46 Kaynak: AA
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