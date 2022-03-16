Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı

16.03.2022 19:23
Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir binaya düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir binaya düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Vali Mithat Bey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binaya operasyon düzenledi.

Binanın üçüncü katında yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı

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İpekyolu Belediyesinden açıklama İpekyolu Belediyesinden açıklama

Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir binada 32 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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