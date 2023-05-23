10 yaşındaki Emir'in ölümüne sebep olan köpek sahibi, 6 yıl hapis istemiyle yargılanacak

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Van 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

OYUN OYNARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olayın ardından tutuklanan köpeğin sahibi H.K'nin "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, Durna'nın, oyun oynadığı sırada, sanığın sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

TASMASINDAN KURTULARAK KAÇTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddianamede ifadesi yer alan sanık H.K, köpeği barınaktan sahiplendiğini, kümes hayvanlarına zarar vermesi nedeniyle iade etmek istediğini ve belediye görevlisini arayarak durumu anlattığını dile getirdi. Görüştüğü kişinin, "küpeli hayvanları iade almıyoruz, serbest bırakabilirsin" dediğini, eve gittiğinde köpeğin tasmasından kurtularak kaçtığını gördüğünü anlatan H.K, köpeğin daha önce de tasmasından kurtulduğunu, bu nedenle daha sıkı bağladığını ifade etti.

HAYVAN BARINAĞINDAN SAHİPLENMİŞ

Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansı biriminde taşeron işçi olarak görev yapan M.A. ise olay tarihinde ihbar oluşturan kişinin, barınaktan sahiplendiği köpeğin kümes hayvanlarına zarar verdiğini, bu nedenle geri alınmasını talep ettiğini belirtti. Hayvanın sahipli ve küpeli olması nedeniyle kendileri tarafından teslim alınamayacağını ve geri alım işlemleriyle ilgili prosedürü ilettiğini dile getiren M.A, köpeği salması konusunda H.K'ye tavsiyede bulunmadığını beyan etti. Olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanığın Van Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına giderek başvuru yaptığı ve 26 Ocak'ta köpeği sahiplendiği belirtildi.

ALDIĞI DARBELER, OTOPSİ RAPORUNDA

Otopsi raporunda Durna'nın, 30 Ocak'taki köpek saldırısı sonucu boyun damar ve sinir hasarı, dış kanama, hipoksi (oksijen yetmezliği) ve yumuşak doku yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanığın gözetim ve denetim yükümlülüğünü sağlayamayıp gerekli önlemleri almaması nedeniyle başıboş kalan köpeğin, ikamet ettiği sitenin bahçesinde oyun oynayan Emir Mete Durna'yı ısırarak ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede, sanığın "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Van 2. Asliye Mahkemesi, davanın dün gerçekleştirilen ilk duruşmasında "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.