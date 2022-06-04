Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı

04.06.2022 17:36

İpekyolu ilçesindeki bir evde aralarında bir kadın ve 2 bebeğin de bulunduğu 9 düzensiz göçmen bulundu.

İpekyolu ilçesindeki bir evde aralarında bir kadın ve 2 bebeğin de bulunduğu 9 düzensiz göçmen bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve 2 bebeğin de bulunduğu Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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