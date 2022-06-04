Van'da bir evde 9 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu ilçesindeki bir evde aralarında bir kadın ve 2 bebeğin de bulunduğu 9 düzensiz göçmen bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve 2 bebeğin de bulunduğu Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.