Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

06.03.2022 22:04
Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

"Şok ev" diye tabir edilen evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir evde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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