Van'da 20,5 kilo metamfetamini 'Zeus' buldu

VAN'da bir evde narkotik köpeği Zeus ile yapılan aramalarda 20,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerin narkotik köpeği Zeus ile yaptığı detaylı aramalarda 20,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.