Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

16.03.2022 20:35
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yerleştirildiği eve yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör gözaltına alındı.

VAN'da polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yerleştirildiği eve yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir apartmana baskın yaptı. Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı
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Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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