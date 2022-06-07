Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı

07.06.2022 13:07
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 katlı bir evin bodrum katında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 katlı bir evin bodrum katında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da, polis ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da bir evin bodrumunda 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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