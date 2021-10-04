Van'da bir haftada 148 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir haftada 148 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada polis ekiplerince 148 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada polis ekiplerince 148 kilo 377 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 131 kilo 709 gram eroin, 16 kilo 608 gram esrar, 60 gram Afyon sakızı ve 108 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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