Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi

18.04.2022 10:25
Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi

??????? Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 15 kilo 150 gram eroin, 16,30 gram esrar, 97,54 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir haftada 15 kilo 263 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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