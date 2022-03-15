Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

15.03.2022 08:53
Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 7-13 Mart tarihlerinde 37 operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 24 organizatör gözaltına alındı, 9 araca el konuldu.

Organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.???????

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Jandarma, Hisarcık, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftada 1533 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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