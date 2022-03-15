Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

15.03.2022 08:29
Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı

VAN'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

VAN'da jandarmanın 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapıyor. 7-13 Mart'ta 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekipler, 1530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1'i İran, uyruklu olmak üzere toplam 1533 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araca el konulurken, 24 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, İnsan Hakları, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı - Son Dakika
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