Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

07.03.2022 09:23

Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 150 kilo 975 gram eroin, 7 kilo 128 gram esrar, 590 gram sentetik uyuşturucu, 376 gram Afyon sakızı ve 44 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir haftada 158 kilo 969 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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