Bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da son bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da son bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12-19 Eylül'de operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik timleri bir haftada 223 kilo 948 gram eroin, 36,1 gram esrar, 14 sentetik ecza, 4 uyuşturucu hap, 2,75 gram kannabinoid ve 1,4 sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlarda 7 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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