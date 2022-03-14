Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

14.03.2022 08:53

Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta düzenlenen 6 operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 231 Afganistan uyruklu yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen biri yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Suçta kullanılan 3 araca el konuldu, yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı
Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Van'da 6 organizatör tutuklandı Van'da 6 organizatör tutuklandı

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:23:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement