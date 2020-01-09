Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-8 Ocak 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 4 operasyonda toplam 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı ve 1 şüphelinin ise adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - VAN

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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