Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da bir haftada 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 27 bin 650 gram kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-8 Ocak 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 4 operasyonda toplam 27 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldığı ve 1 şüphelinin ise adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - VAN
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