Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi

28.02.2022 09:27

Van'da bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 347 kilo 17 gram eroin ve 159 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir haftada 347 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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