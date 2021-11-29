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Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

29.11.2021 09:06
Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 53 kilo 851 gram eroin, 9,84 gram afyon sakızı, 66,54 gram sentetik uyuşturucu, 6,24 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

???????Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Eroin, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir haftada 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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