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Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

06.12.2021 09:11
Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Kasım - 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 40 kilo 856 gram eroin, 16 kilo 472 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid, 16,77 gram metamfetamin ve 68 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 33 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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