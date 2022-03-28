Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi

28.03.2022 09:22
Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi

Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ve 27 bin hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ve 27 bin hap ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin, 16 kilo 2 gram esrar, 2,96 gram sentetik uyuşturucu, 42,87 gram Afyon sakızı ve 27 bin 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi
Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir haftada 87 kilo 247 gram uyuşturucu ile 27 bin hap ele geçirildi - Son Dakika
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