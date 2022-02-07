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Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

07.02.2022 09:31
Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Van'da son bir haftada düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında organizatörlük yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????

Suçta kullanılan iki araca el konuldu.

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Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir haftadaki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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