Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

28.02.2022 09:27
Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Van'da son bir haftada FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.

Van'da son bir haftada FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 21-27 Şubat'ta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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