Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da son bir haftada terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 PKK/KCK ve 6 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.