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Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

26.06.2021 12:40
Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde 6 kilo 48 gram metamfetamin ile yakalanan İ.A. gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde 6 kilo 48 gram metamfetamin ile yakalanan İ.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendikleri İ.A.'nın üzerinde arama yaptı. Aramada, 9 paket halinde toplam 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak İ.A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, Uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. İ.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.


Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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