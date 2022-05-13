Van'da bir kısmı kullanılmayan iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da bir kısmı kullanılmayan iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

13.05.2022 16:22
Van'da bir kısmı kullanılmayan iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu ilçesinde bir kısmı kullanılamayan iş merkezine operasyon düzenleyen polis, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

İpekyolu ilçesinde bir kısmı kullanılamayan iş merkezine operasyon düzenleyen polis, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine Alipaşa Mahallesi'nde bir kısmı kullanılmayan iş merkezine operasyon gerçekleştirdi.

İş merkezinin ikinci katında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir kısmı kullanılmayan iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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