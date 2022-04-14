Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

14.04.2022 10:43

Başkale ilçesinde tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesinde tabanca çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kurumun çelik kasasından tabanca çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının faili olduğunu belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi sonrası tabanca gömüldüğü yerden çıkarılıp incelemenin ardından kurum yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı
Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı
Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kurumun çelik kasasından tabanca çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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