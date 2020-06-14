Van'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesinden taziye için Gaziantep'e giden 15 kişinin, dönüşte karantinaya alındığı bildirildi.

Taziyeden dönenlerden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım."