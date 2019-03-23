Son Dakika Haberleri: Van'da Bir Markete Molotoflu ve Ses Bombalı Saldırı

Van'da Bir Markete Molotoflu ve Ses Bombalı Saldırı

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde hizmet veren bir markete, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ses bombası ile molotofkokteyli atıldı.

Van'da Bir Markete Molotoflu ve Ses Bombalı Saldırı, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde hizmet veren bir markete, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ses bombası ile molotofkokteyli atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Meteoroloji 15. Sokak'ta şubesi bulunan bir markete kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ses bombası ve molotofkokteyli atıldı. Markette kısa süreli çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, müdahale etti. Kısa sürede olay yerine giderek inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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