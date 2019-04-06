Son Dakika Haberleri: Van'da Bir Minibüste 50 Kilo 930 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da Bir Minibüste 50 Kilo 930 Gram Eroin Ele Geçirildi

33 dakika önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.

Van'da Bir Minibüste 50 Kilo 930 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde iken durumundan şüphelenilen minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön yolcu koltuk altına ve yan yolcu kapı içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 50 kilo 930 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak K.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırlen, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

İpekyolu, Narkotik, Van, 3. Sayfa
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