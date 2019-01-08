Son Dakika Haberleri: Van'da Bir Minibüste 73 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Van'da Bir Minibüste 73 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

51 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'da Bir Minibüste 73 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bir minibüste arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde toplam 73 kilo 215 gram toz Esrar Maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüphelisi olan T.E.'nin yakalama çalışmaları devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Narkotik, Gürpınar, Van, 3. Sayfa
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