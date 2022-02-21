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Van'da bir otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da bir otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı

21.02.2022 20:41
Van'da bir otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce ilçede hizmet veren bir otele düzenlen operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Otelde yapılan aramda, 5 sahte pasaport ile 2 sahte uluslararası koruma belgesi ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da bir otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da bir otelde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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