Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı - Son Dakika
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Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı

6 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir otelin 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da bir otelin 3. katında yangın çıktı, System.String[]

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir otelin 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Akdamar Otelinin 3. katında saat 21.05'te yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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