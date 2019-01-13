Son Dakika Haberleri: Van'da Bir Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Bir Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

41 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da Bir Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, İpekyolu Caddesi Tekiş Kavşağında oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; otomobilin kalorifer havalandırma ön ızgara boşluğuna zulalanmış 20 paket halinde toplam 11 kilo 875 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.B. adli kontrol kararı ile serbest, İ.V. ise tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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