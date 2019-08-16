Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

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CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu

7 ayda 7 bin 837 yerli şirket kapandı, yabancı uyruklu 8 bin 661 şirket kuruldu

Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki yeni parti binası ilk kez görüntülendi

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir