Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da bir otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı otomobilde 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile uğraşanların deşifresi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, yol kontrolü faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün terk ettiği araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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