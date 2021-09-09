Van'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi
09.09.2021 15:03
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 10 paket halinde 11 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - VAN
Son Dakika 16:02 Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı 15:56 Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller 15:04 Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek 14:29 Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı