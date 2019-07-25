Son Dakika Haberleri: Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

46 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz Operasyonu'nda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada da duyarlı vatandaşların verdiği bilgilere istinaden, Erciş ilçesi Doluca Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24 Temmuz 2019'da başlatılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir terörist, silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirdi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek."
Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:41 Kaynak: AA
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