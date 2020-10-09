Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu - Son Dakika

Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

VAN - Van'da, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2014 yılında PKK terör örgütüne katılan bçr terörist ikna sonucu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van- Başkale'den katılım yapan, 2014-2015 yılları arasında Irak- Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak- Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Ekim 2020 günü Hakkari- Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesine teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.