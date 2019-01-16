Van'da Bir Tırda 133 Kilo Ele Geçirildi
37 dakika önce
Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.
Van
merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 133 kilo 145 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; dorsenin taban kısmına zulalanmış 259 paket halinde toplam 133 kilo 145 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.P. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:02 Kaynak: İHA
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