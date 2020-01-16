Van'da bir yılda 10 bin 153 denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da bir yılda 10 bin 153 denetim - Son Dakika

Van'da bir yılda 10 bin 153 denetim

7 saat önce

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirilirken, toplam 48 işletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Van'da bir yılda 10 bin 153 denetim, System.String[]

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirilirken, toplam 48 işletmeye ise idari para cezası uygulandı.


Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılında kentte yapılan gıda denetimleri hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Van'da gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 13 ilçe müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçirdiği tüm aşamalarda güvenilirliğinin sağlanması ile tüketici sağlığının korunması büyük önem arz etmektedir. Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimler gerçekleştirilirken, denetimlerde görülen eksiklikler konusunda risk durumuna göre işletmelere öncelikle süre verilmekte, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gerekli görülen hallerde numuneler alınmakta, alınan numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde il müdürlüğümüz ve 13 ilçe müdürlüğümüz ile birlikte 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız tarafından Alo Gıda Hattına 261 adet şikayet başvurusu yapılırken, il müdürlüğümüzce şikayetlere yasal süre içerisinde denetim yapılarak vatandaşlarımıza bilgi verildi. Yıl içerisinde Türk Gıda Kodeksine uygunluğunu kontrol etmek üzere toplam 642 adet numune alınarak uygunsuz olan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 2019 yılı içerisinde toplam 48 işletmeye idari para cezası uygulandı. Gıda güvenirliğinin sağlanması ve vatandaşlarımıza daha güvenilir gıda arzının sağlanması için müdürlüğümüz ve 13 ilçe müdürlüğümüzle birlikte denetimler 2020 yılında da etkin bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da bir yılda 10 bin 153 denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]