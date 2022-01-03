Van'da bir yılda 2 bin 812 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü, bir yıl içerisinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 812 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında asayiş suçlarından aranan ve toplamda 2690 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 939.035 lira adli para cezası bulunan 1636 şahıs yakalandı.

Ayrıca terör suçlarında 112 yıl 6 ay 53 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2000 lira adli para cezası bulunan 59, göçmen kaçakçılığından toplamda 130 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 42500 lira adli para cezası bulunan 135, narkotik suçlarından toplamda 597 yıl 69 ay 187 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 5 bin 35 lira adli para cezası bulunan 315, kaçakçılık ve organize suçlarından aranması bulunan 645 şahıs ile Güvenlik Şube Müdürlüğü konularına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs ile aranma kaydı bulunan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.